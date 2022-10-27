Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenişehir Mahallesi’ni ziyaret ederek, çalışmaları inceledi. İlk olarak Yenişehir Mahallesi Muhtarı Sadettin Kandakoğlu’nu ziyaret eden Vali Gürel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven’in de yer aldığı ziyarette Kandakoğlu’ndan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) AŞ tarafından restorasyon çalışmalarına başlanan Mühendisler Kulübü ile Havuzlu Bahçe’de devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Gürel, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenişehir Mahallesi’ni ziyaret ederek, çalışmaları inceledi. İlk olarak Yenişehir Mahallesi Muhtarı Sadettin Kandakoğlu’nu ziyaret eden Vali Gürel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven’in de yer aldığı ziyarette Kandakoğlu’ndan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) AŞ tarafından restorasyon çalışmalarına başlanan Mühendisler Kulübü ile Havuzlu Bahçe’de devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Gürel, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Gürel daha sonra 100. Yıl Cimnastik Spor Salonu’nu ziyaret ederek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven’den salonda gerçekleştirilen antrenman ve sportif faaliyetler hakkında bilgi aldı.