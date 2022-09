Karabük Valisi Fuat Gürel Karabük’e yeni atanan okul öncesi sözleşmeli öğretmenlerle Karabük Öğretmenevinde bir araya geldi.

Vali Fuat Gürel, atamalarının kendileri için, Karabük için ve öğrenciler için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Karabük Öğretmenevinde düzenlenen, Vali Yardımcısı Osman Sak, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Müdür Yardımcıları Erdal Üngören ve Turgut Acarlı’nın yer aldığı programda öğretmenlerle tek tek tanışarak atandıkları okullar ve öğrenci sayıları hakkında bir süre sohbet eden Vali Gürel, "Sizler Milli Eğitim camiamıza yeni bir güç, yeni bir kuvvet vermiş olacaksınız. Karabük Milli Eğitim olarak ülkemizde dereceye giren, belli bir aşamada olan bir şehir, bu başarı bizim geçmiş dönemden itibaren sürdürdüğümüz ve gelecekte de sürdürmek istediğimiz önemli bir başarı, ailelerimizde bu konuda oldukça istekliler, çocuklarının iyi bir eğitim almasını istiyorlar. Bu başarı öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin ve idarecilerimizin arasında oldukça iyi bir koordinasyon olduğunu da gösteriyor, şükürler olsun ki iyi bir uyum içerisinde bu başarıyı devam ettiriyoruz. Sizlerde bu camiaya yeni bir güç oldunuz. Hayırlı olsun” dedi.

Çocukların eğitiminin temelden başlaması gerektiğini vurgulayan Vali Gürel, “Velilerimizle koordinasyon içerisinde bu temeli kendilerine vereceğiz, sizlerin gayreti de çocuklarımızı da çok daha ileri noktalara taşıyacaktır. Biz eğitim olarak ilimizin ilk 10’da olduğunu ifade ediyoruz ama esas amacımız ilk üç ve daha ilerisi de birinci olmaktır, elbette ki bunun gayretini hep birlikte göstereceğiz. Bununla birlikte sadece çocuklarımız akademik başarıya yönlendirmemeliyiz, her şeyden öte çocuklarımızı iyi bir insan olarak yetiştirmeliyiz, milli manevi değerlerine uygun alarak yetiştirilmelerini istiyoruz. Ayrıca her bir çocuğumuzun bir spor dalı ile uğraşmalarını, kültürel faaliyetlerde olmalarını, en azından bir müzik aleti çalabilmelerini yani her yönüyle yetişmiş bir gençlik yetiştirilmesi arzusundayız. Bu anlamda sizlerin desteklerini de bekliyoruz, her daim kapımız sizlere açık. Atamalarınız hayırlı olsun, başarılar diliyorum, yolunuz açık olsun” diye konuştu.

Karabük’e yeni atanan 16 okul öncesi sözleşmeli öğretmenlerimize çiçek takdim eden Vali Fuat Gürel, öğretmenlere başarı dileklerinde bulundu.