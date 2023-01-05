Karabük Valisi Fuat Gürel, altyapı çalışmalarını inceledi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, altyapı çalışmalarını inceledi.

Vali Fuat Gürel, Araç Çayı ıslah çalışmaları çerçevesinde DSİ 23. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan proje ile dere ıslahı, 1 adet yaya ve 1 adet araç köprüsü çalışmalarının çalışmalarının yapıldığı alanda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Gürel ayrıca, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan ve yapım çalışmaları devam eden Kardemir Kavşak Projesini yerinde inceleyerek Karayolları 153. Şube Şefi Erhan Kırçıloğlu ile yetkililerden bilgi aldı.