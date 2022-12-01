Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu ilçesinde şehit babasının köy sakinlerinin desteğiyle yaptırdığı caminin tamamlanan çevre düzenlemesini yerinde inceledi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu ilçesinde şehit babasının köy sakinlerinin desteğiyle yaptırdığı caminin tamamlanan çevre düzenlemesini yerinde inceledi.

Hakkari’de 1993 yılında şehit olan Şehit Er Mustafa Arık’ın babası Hasan Arık oğlu adına Kehler Köyü Kırıklar Mahallesinde bulunan kendi arazisine köy sakinlerinin de desteği ile cami yaptırdı.

Baba Arık, caminin çevre düzenlemesi için Karabük Valisi Fuat Gürel’den yardım talebinde bulundu.

Gürel’in talimatıyla İl Özel İdaresi ve Safranbolu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından başlatılan çevre düzenlemesi tamamlandı. Köye gelerek tamamlanan çalışmayı yerinde inceleyen Vali Gürel, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Fuat Gürel, caminin yapımında emeği geçen başta şehit babası Mustafa Arık ve köylülere teşekkür etti.

’Hasan Amcamız bu güzel bir camiyi ve tesisleri kazandırdı, bizden de çevre düzenlemesi için talep de bulundu’ diyen Gürel, “Şehitlerimizin, devletimize ve bizlere bıraktığı kutsal emanetlerinin talebini yerine getirmek için ekiplerimizi görevlendirdik ve onlarda kısa sürede bu talebi yerine getirerek Hasan amcamıza vermiş olduğumuz sözü yerine getirmiş olduk. Başta şehidimiz Mustafa Arık olmak üzere tüm şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.