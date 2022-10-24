Vali Fuat Gürel, Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın 182. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Posta ve Telgraf Teşkilatı Başmüdür Vekili Ahmet Karagöz ve kurum personellerinden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Vali Fuat Gürel, Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın 182. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Posta ve Telgraf Teşkilatı Başmüdür Vekili Ahmet Karagöz ve kurum personellerinden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan posta teşikaltının kuruluşunun 182. yıl dönümü kutlayan Vali Fuat Gürel, Başmüdür Vekili Karagöz ve personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyarette Başmüdür Vekili Ahmet Karagöz tarafından Vali Fuat Gürel’e, 182’inci kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yılı anısına hazırlanan pul kataloğu hediye edildi.