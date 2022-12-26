Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği yöneticileriyle görüştü.
Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği yöneticileriyle görüştü.
Vali Fuat Gürel, kısa süre önce gerçekleştirdikleri Genel Kurulda güven tazeleyen Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Özen ile dernek üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.
Dernek Başkanı Mehmet Özen’i tebrik eden Vali Fuat Gürel dernek çalışmaları hakkında bilgiler alarak muhtarlardan oluşan heyete teşekkür etti.
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