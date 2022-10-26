Karabük Valisi Fuat Gürel, merkez ilçeye bağlı Mehterler ile Tandır köylerini ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını yerinde dinledi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, merkez ilçeye bağlı Mehterler ile Tandır köylerini ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını yerinde dinledi.

Vali Fuat Gürel, halk toplantılarının yanı sıra sık sık köy ziyaretlerini de sürdürüyor. Merkez ilçeye bağlı Mehterler ile Tandır köylerini ziyaret eden Gürel, köy sakinleriyle sohbet etti. Mehterler Köyü Muhtarı Yılmaz Bozkurt ve Tandır Köyü Muhtarı İsmail Korkut’tan köylerde yaşayan nüfus sayısı, tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile köylerin sorunları hakkında bilgiler alan Vali Fuat Gürel, söz almak isteyen vatandaşlarımıza tek tek söz hakkı vererek taleplerini dinledi.

Vatandaşların ve köy muhtarları tarafından belirtilen tüm taleplerin takipçisi olacağını ifade eden Vali Gürel, misafirperverlikleri için muhtarlara ve köy sakinlerine teşekkür ederek imkanlar dahilinde tüm sorunların çözüme kavuşturulacağını aktardı.

Köy ziyaretlerinde Vali Fuat Gürel’e İl Jandarma Komutanı Kd Albay Garip Gümüş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, İl İdare ve Denetim Müdürü Engin Eren, Merkez İlçe Karakol Komutanı Ercan Ceylan ile İl Genel Meclis üyeleri Hasan Yıldırım, Tevfik Ayvalık, Ramazan Kahriman ve Mehmet Çetin eşlik etti.