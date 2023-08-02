Karabük Valisi Fuat Gürel, Ovacık ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Fuat Gürel, Ovacık ilçesinde yapımı devam eden devlet yatırımlarını inceleyerek ve yetkililerden bilgi aldı. İlk olarak Ovacık Kaymakamı Oğuzhan Altunay’ı makamında ziyaret eden Gürel, daha sonra bir kaç gün önce çıkan yangında zarar gören İlçe Emniyet Amirliği binasında incelemelerde bulundu. Daha sonra ise yapımı devam eden hükümet konağı ve Ovacık Devlet Hastanesi inşaatlarında incelemelerde bulunan Vali Gürel’e, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Kaymakam Oğuzhan Altunay ve Belediye Başkanı Yakup Narter eşlik etti.