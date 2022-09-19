Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, ‘19 Eylül Gaziler Günü’ münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, ‘19 Eylül Gaziler Günü’ münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Gündüzöz, mesajında, vatan uğruna canı pahasına mücadele etmiş ve bu yolda şehit olmayı göze almış kahraman gazilerin, vatanseverliği ve kahramanlığı yaşayan abideler olduğunu ifade etti. Gaziliğin, Türk milletinin gururla ve şerefle taşıdığı bir unvan olduğunu belirten Vali Gündüzöz, “gazilik, savaş alanlarında kazanılmış rütbelerin en büyüğü olan şehitlikten sonraki rütbedir. Bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşamamızın asli unsurlarından biri olan bu kahramanlar, Türk milletinin kalbinde her zaman önemli bir yere sahiptir. Nitekim Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardındanMustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Mareşallik rütbesiyle birlikte gazilik unvanının da verildiği günün ‘Gaziler Günü’ olarak kabul edilmesi gazilerimize duyulan saygının bir göstergesi niteliğindedir. Cesaretleri ve fedakârlıklarıyla övündüğümüz, hizmetleriyle örnek aldığımız gazilerimiz ve şehitlik mertebesine ulaşmış tüm vatan evlatlarına karşı yapılacak en anlamlı teşekkür, onların bizlere emanet etmiş olduğu bu cennet vatanı korumak, milli birlik ve beraberliğimizden taviz vermeden sahip çıkmak ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlemektir. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ederken, hayatta olan tüm gazilerimize aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyor, Gaziler Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.