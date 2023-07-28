Muş Valisi İlker Gündüzöz, YKS ve LGS’de dereceye giren öğrencilere ödül vererek, “Eğitimde 5 yıl önce 81. sıradaydık maalesef. Milli eğitim camiasının büyük gayretleriyle devletimizin verdiği imkânlarla yaklaşık 30 sıra atladık” dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Liseye Geçiş Sistemi (LGS) ve karatede dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Vali Gündüzöz, LGS’de tam puan alan Zehra Şimşek, YKS eşit ağırlık il birincisi Esmanur Evren, YKS sayısal il birincisi Muhammed Hüseyin Kotan ve Uluslararası Çanakkale Open Karate Turnuvasında birinci olan Mustafa Taha Keçeci’yi makamına kabul etti.

Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ve Vali Yardımcısı Hasan Taş ile çocukların sevinçlerine ortak olduklarını ifade eden Gündüzöz, "Çocuklara hediyelerimizi verdik. Eğitimde 5 yıl önce 81. sıradaydık maalesef. Milli eğitim camiasının büyük gayretleriyle devletimizin verdiği imkânlarla yaklaşık 30 sıra atladık. Daha da ileriye gidiyor. Çünkü alt yapıyı iyi kurduğumuzu düşünüyoruz. Halen 55 okulun inşaatı devam ediyor. Çocuklarımızı daha nezih ve depremden korunmuş imkânlarla okutmaya çalışıyoruz. Fiziki şartlar, kurslar ve öğretmenlerimizin gayretleriyle Muş arzu ettiğimiz yere doğru ilerliyor. İnşallah geleceğimizin teminatı bu gençler memleketimizi çok daha ilerilere götürecekler. Bu memlekette çocuklar daha girişken ve arzu ettiğimiz dünyada söz sahibi olan bir yere gelecek. Hayırlı uğurlu olsun. Gençleri kutluyorum" dedi.