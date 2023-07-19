Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş Ovası’nın su ile buluştuğunda daha verimli hale geleceğini belirterek, “Türkiye’den sonra Avrupa’yı besleyen çok önemli ürün çeşidine ve verimliğine sahip Muş Ovası’nı göreceğiz” dedi.

Muş Ovası’nda 1 milyon 800 bin dekar alanda ekimi yapılan hububatın hasadı düzenlenen törenle başladı. Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi’nde "Altın Başakların Hasadı ile Muş Ovası’nda Yüzler Gülüyor" sloganıyla hasat töreni düzenlendi. Törende konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş Ovası’nın su ile buluşmasıyla daha verimli olacağını belirterek, “Hükümet, Türkiye’de tarımın ve hayvancılığın gelişmesi için önemli faaliyetler içerisinde oldu. Arazi toplulaştırması bunun ilk ayağı. Arazi toplulaştırmasıyla daha nitelikli alanlara kavuşuyoruz. Böylelikle tarımsal verimliliğin artması sağlanıyor. Arazi toplulaştırmasında önemli bir noktaya geldik. Özellikle Muş Ovası su ile buluştuğunda daha verimli hale gelecek. 3 milyon liralık birinci kısım ihalesi yapıldı. Yakın zamanda Muş Ovası’nda sulama faaliyeti yapılacak. Bu da randımanı, verimliliği ve rekolteyi artıracak bir husus. Bu demektir ki çiftçilerimiz zenginleşecek. Çiftçilerimiz zenginleştiğinde diğer sektörlerimize de olumlu yansıması olacak. Bu imkanları bize veren devletimize teşekkür ederiz. Bu yıl bolluk ve bereket yılı oldu. İnşallah her yılımız bolluk ve bereketle geçer. Türkiye’den sonra Avrupa’yı besleyen çok önemli ürün çeşidine ve verimliğine sahip Muş Ovası’nı göreceğiz. Muş Ovası verimli bir ova haline gelecek. Bu ovayla övüneceğiz. Çiftçilerimize bereketli hasatlar diliyorum" dedi.

“Bu yıl buğdayda yüzde 100 artış beklemekteyiz”

Yağışların iyi olmasından dolayı buğdayda yüksek verim beklediklerini ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün ise "2022 yılı verilerine göre 1 milyon 250 dekarlık alanda 345 bin ton buğday elde edildi. Buğday konusunda bölgede birinci sıradayız. 2022 yılında bu toprakların bereketlenmesi atıl arazilerin değerlendirmesi konusunda Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün geliştirdiği proje çerçevesinde çiftçilerimize özellikle tohum hibe edildi. 2023 yılında ekilen 1 milyon 400 bin dekarda buğday, 400 bin dekar alanda ise arpa ekimi yapıldı. Bu yıl 1 milyon 800 bin alanda hububat ekim gerçekleştirildi. Bu yıl buğdayda yüzde 100 artış beklemekteyiz. Çiftçilerimiz buğdayda 700 bin ton, arpada da 157 bin ton ürün beklemektedir. Toplamda, Muş’ta 875 bin ton hububat beklentimiz var. Bu bereketli yılın Muş’umuza ve üreticilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Hasat döneminin hayırlara vesile olmasını dileyen Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi Genel Koordinatörü Burhan Çam da, bu yıl yüksek verim beklediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından hazırlıklarını tamamlayan 11 biçerdöverle ilk buğday hasadı yapıldı.

Törene Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Ali Bayar, İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi Müdürü Hanifi Yağmur, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.