Muş Valisi İlker Gündüzöz, polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin yeni yılını tebrik etti. Vali Gündüzöz, dağlarda az sayıda teröristin kaldığını söyledi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin yeni yılını tebrik etti. Vali Gündüzöz, dağlarda az sayıda teröristin kaldığını söyledi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, beraberinde Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ile birlikte 2022 yılına damga vuran terörle mücadelenin başarıyla icra eden Muş-Diyarbakır-Bingöl üçgeninde yer alan Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Üs Bölgesi’nde görev yapan askerle ile kentin giriş noktalarında nöbet tutan polis, 112 ekipleri ve korucuları ziyaret etti, moral verip yeni yıllarını kutladı. Vali Gündüzöz, Muş Emniyet Müdürlüğüne geçerek orada Kent Güvenlik Yönetim Sistemi merkezinde incelemelerde bulundu. İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu’ndan bilgi alan Vali Gündüzöz daha sonra 112 Komuta Kontrol Merkezine geçerek burada görev başında ki personellerin yeni yılını kutladı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gündüzöz, dağda çok az sayıda teröristin kaldığını ifade ederek, “Üst bölgesindeki karakolda, çevre noktalarda, güvenlik korucularımızın noktalarında ve diğer üst bölgelerimizde nöbetlerini tutuyorlar. Artık burası güvenli bir yer. Terör örgütü buralara giremiyor. Zaten dağda çok az kaldılar ve kaçışları yoklar. Tabii buraları terk eden vatandaşlarımız da geri geliyor. Hayvancılık tekrardan burada önemli bir geçim kaynağı oldu. Bunun dışında üst bölgesi kurulduktan sonra buralarda yeniden evler yapılıyor. Belki 100-200 tane ev yapıldı. Gerçekten burası korunaklı, burada çadırın altında, konteynırlarda bizler kışın da bekledik. Sonrasında bu daha nizami olan üst bölgesini de sağ olsun içişleri bakanımız, cumhurbaşkanımız riyasetinde vermiş olduğu her türlü imkanla tesis etti. Üst bölgeleri, bölgenin tamamında var. Korucu noktalarımız kuvvetlendirildi. Jandarmamız, polisimiz de, güvenlik korucumuz da iç güvenlik meselesini halletmenin ve kamu düzeninin tam olarak sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben, sizlerin anne ve babalarınızın ellerinden öperim. Evlatları burada, görevlerinin başında, onlar önce Allah’a sonra bize emanet. Bu yılbaşı gecesinde gurbette olan, vatan için bu al bayrağın altında nöbet tutan kıymetli jandarmamızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah inşallah ayaklarına taş değdirmez” dedi.