Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu nezaretinde ilçedeki proje yatırımlarını yerinde inceledi. Projelerin detaylarına ilişkin Vali Gül’ü bilgilendiren Başkan Fadıloğlu, projelerin en kısa sürede tamamlanması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurguladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu nezaretinde ilçedeki proje yatırımlarını yerinde inceledi. Projelerin detaylarına ilişkin Vali Gül’ü bilgilendiren Başkan Fadıloğlu, projelerin en kısa sürede tamamlanması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurguladı.

İhtiyaç ve talep doğrultusunda yapılan planlamalarla proje yatırımları gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep’i, ‘yaşanabilir kentler’ sıralamasında üst sıralara taşıyacak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapımı devam eden projeleri Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, projelerin detaylarıyla ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Proje inceleme programına, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ile Serkan Özatıcı katıldı.

15 Temmuz otopark ve ticari ünite kompleksi

İlk inceleme, Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi karşısında yapımı devam eden 15 Temmuz Otopark ve Ticari Ünite Kompleksi’ne yapıldı. Kompleksin toplam 11 bin 200 metrekare arsa üzerine 2 katlı inşa edildiğini belirten Başkan Fadıloğlu, 15 Temmuz Otopark ve Ticari Ünite Kompleksi’nin, 19 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını söyledi. Başkan Fadıloğlu, kompleks içerisinde; 27 adet dükkan, 920 araçlık kapalı otopark, elektrikli araç şarj istasyonu ve engelli otopark alanları bulunacağı bilgisini paylaştı.

Agro park

İkinci inceleme ise toplam 31 bin 700 metrekare alan üzerine yapılan AGRO PARK’ta yapıldı. Yapım çalışmalarının devam ettiği AGRO Park ile çocuklara; bölgeye ve Gaziantep’e özgü tarımsal ürünlerin nasıl yetiştiğini öğreterek daha bilinçli ve üretici bir toplum oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, bir tarım ürünleri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarının altını çizdi. AGRO Park’ın kendi ekipleri tarafından planlandığını dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, park içerisinde; su değirmeni, yel değirmeni, su tulumbası, geçmiş dönemde kullanılan tarım aletlerinin de bulunacağını, iklim ve mevsim şartlarına uygun ürünler üretileceğinin bilgisini verdi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, 830 metrekarelik yenilebilir bitkilerle bostan alanları ve 12 bin 500 metrekare meyve bahçesi oluşturacaklarını söyledi.

Kuzeyşehir Ünite Merkezi

Son olarak yapım aşamasının sürdüğü Kuzeyşehir Ünite Merkezi incelendi. Önümüzdeki günlerde tamamlayarak vatandaşın kullanımına açmayı planladıklarını ifade eden Başkan Fadıloğlu, Kuzeyşehir Ünite Merkezi’nde vatandaşın birçok ihtiyacına tek merkezden cevap verileceğini anlattı. Kuzeyşehir Ünite Merkezi’nin toplam 5 bin 500 metrekare alana üzerine 2 katlı olarak yapıldığını söyleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ünite merkezi içerisinde pazar yeri, kütüphane, bay-bayan taziye evi, kurs merkezi, ticari dükkanlar ve 80 araçlık açık otopark bulunduğu bilgisini aktardı.