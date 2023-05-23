Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte son bir buçuk yılda yapılan narkotik operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Vali Gül, yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 4 bin 5 şahıstan 2 bin 313’ünün tutuklandığını söyledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde kentte son bir buçuk yılda yapılan narkotik operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kentte, polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıklayan Vali Davut Gül, bu operasyonlarda gözaltına alınan 4 bin 5 şahıstan 2 bin 313’ünün tutuklandığını söyledi.

“4 bin 5 şahıs yakalandı, 2 bin 313 şahıs tutuklandı”

Gaziantep’te son bir buçuk yıllık süreçte yapılan narkotik operasyonlarının bilançosunu açıklayan Vali Davut Gül, “Son bir buçuk yılda emniyet ve jandarmamız 110 büyük operasyona yaptı. İl jandarma ve emniyet teşkilatımız Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonlarında çoğu alanda birinci sırada. Bazı alanlarda da ikinci sırada. Yani yapılan operasyonlar ya birinci yada ikinci sıradayız ama genellikle birinci sıradayız. Bu da polisin ve jandarmanın görevini yaptığını gösteriyor. Bu operasyonlarda uyuşturucu madde ticaretini yapan toplam 4 bin 5 şahıs ele geçirilerek yakalandı. Ele geçirilen şahıslardan 2 bin 313’ü tutuklandı” dedi.

“Gaziantep’te uyuşturucunun kökünü kurutacağız”

Kentteki operasyonların aralıksız devam edeceğini de belirten Vali Davut Gül, “Yapılan yasal düzenlemelerle birlikte uyuşturucu ticaretinin ve uyuşturucu kullanmanın alt cezaları yükseltildi. Dolayısıyla şimdi tutuklanmalar daha çok artıyor ve artık suç işleyenin yanına kar kalmıyor. Polis ve jandarmanın mücadelesi alanda karşılık bulmuş oluyor. Hem polisiye hem de koruyucu-önleyici tedbir anlamında Gaziantep’te uyuşturucunun kökünü kurutacağız. Bu bir devlet politikası ve bu konuda yapılanlar ile aldığımız mesafe çok önemli. Bu yılın ikinci yarısı ve 2024 yılında bu biraz daha minimize edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da Gaziantep emniyeti narkotik biriminin yaptığı başarılı operasyonel ve eğitim çalışmalarda Türkiye birinci olduğunu açıklayarak kentte son yıllarda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı ve yakalanan şüpheli şahıslarla ilgili rakamsal verileri paylaştı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ise jandarma bölgesindeki uyuşturucu operasyonlarına ilişkin uyuşturucu madde miktarı ve yakalanan şüpheli şahıslarla ilgili rakamsal verileri açıkladı.