İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği saldırılara tepkiler çığ gibi büyüyor. İsrail’in saldırısına tepki gösteren Nevşehir Valisi Ali Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail’in Filistin’de yaptığı saldırıları kınadı.

Vali Fidan paylaşımında, "Dünyanın gözü önünde bir hastanenin bombalanması insanlığa yapılmış ağır bir saldırı ve açık bir savaş suçudur. Uluslararası toplum, Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri bulunmayan bu insanlık dışı vahşete sessiz kalmamalıdır. Bu alçaklığı şiddetle kınıyorum!" ifadelerini kullandı.