Nevşehir Valisi Ali Fidan; cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Vali Fidan mesajında; “Bu yıl millet olarak Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve heyecanını yaşamaktayız. Binlerce yıllık şanlı ve kadim tarihi boyunca varlığını daima bağımsız bir devlet uğruna adayan aziz milletimiz, yaşadığı imkânsızlık ve zorluklar karşısında her daim yeniden ayağa kalkmış, güzel vatanımızın mayasında bulunan hürriyet ve bağımsızlığın ilelebet olması için büyük mücadeleler vermiştir. Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ülküsündeki azim ve kararlılığı, vatan sevgisinin milli irade olarak güçlü bir şekilde tezahür ettiği, tüm dünya halklarına örnek olan onurlu bir mücadeleyle kazanılmış Kurtuluş Savaşı neticesinde doğmuştur. Milletimizin iradesi ortak bir akılla vücut bularak demokrasi ve bağımsızlığın teminatı olan Cumhuriyet’te karar kılmıştır. Bu güvence milletimizin bağımsızlık konusundaki azim ve kararlılığı sayesinde kazanılan Kurtuluş Savaşı, vatan ve istiklâl sevgisinin milli irade olarak güçlü bir şekilde tezahür ettiği onurlu bir mücadelenin neticesinde doğmuştur. Kurtuluş Savaşı’nın ardından aziz Milletimizin tüm dünyaya kendi geleceğini belirleme iradesinden asla ödün vermeyeceğinin göstergesi olan cumhuriyet, bu coğrafyada, milletimizin muasır medeniyetler yarışında varoluş mücadelesinin en anlamlı eseri ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının en güçlü ifadesidir. Vatanımızın bağımsızlığı, bayrağımızın gönderde ilelebet özgürce dalgalanması uğruna canını feda eden şehitlerimizin, gazilerimizin ve kahraman ecdadımızın tarih boyunca ortaya koyduğu mücadeleleri idrak etmek; halkın iradesinin belirleyici olduğu, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir yönetim şekli olan cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak, sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin güçlü geleceği için her alanda fedakarca çalışmak, bu güzel ülkenin evlatları olarak hepimizin ortak vazifesidir. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlerimize emanet etmiştir. Fedakâr ve donanımlı öğretmenlerimizin ellerinde yoğrulan, yüreği vatan ve millet sevgisiyle dolu, her alanda kendilerini en iyi şekilde yetiştiren sevgili gençlerimiz, kendilerine miras bırakılan bu kutsal emaneti, “Türkiye Cumhuriyeti’ni” ikinci asrında her alanda daha da ileriye taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere milletimizin ve devletimizin bekası uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlu olsun. Milletimiz ve devletimiz ilelebet payidar olsun” ifadelerine yer verdi.