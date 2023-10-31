Ağrı Valisi Mustafa Koç’un eşi Neslihan Gül Koç, kız öğrencilerin eğitimine destek olmak için yatılı bölge ortaokullarını ziyaret etti. Neslihan Gül Koç, kız öğrencilerle bir araya gelerek onlara rol model olmayı ve gelecek planları yapmalarını hedefledi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç’un eşi Neslihan Gül Koç, yatılı bölge ortaokullarında (YBO) kalan kız öğrencilerle bir araya gelerek onlara rol model oluyor.

Neslihan Gül Koç, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar’ın eşi Beste İpar ile birlikte il merkezindeki Murat Kız YBO ve Ozanlar YBO’daki kız pansiyonlarını ziyaret etti.

Ziyaretlerde, kız öğrencilerle sohbet eden Neslihan Gül Koç, onların gelecek hedefleri ve yapmak istedikleri meslekler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Neslihan Gül Koç, kız öğrencilere çeşitli hediyeler vererek onlarla yakından ilgilendi.

Neslihan Gül Koç, kız çocuklarının okunmasının önemine vurgu yaparak, “Kızlarımızın okuması, kendilerine güvenmesi ve hayallerini gerçekleştirmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Onlara rol model olmak ve onları motive etmek istiyoruz. Kızlarımızın başarılı olacağına inanıyoruz.” dedi.

Neslihan Gül Koç, okul yöneticilerinden YBO’de yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Neslihan Gül Koç, çeşitli nedenlerle okula devamsızlık yapan ve okula devam etmeyen kız çocuklarını tekrar okula kazandırmak için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Neslihan Gül Koç, lise pansiyonu ve YBO’da kalan öğrencilerle bir araya gelmeye devam edeceğini belirtti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren kız öğrenciler ise Neslihan Gül Koç’a teşekkür ettiler. Kız öğrenciler, “Bize gösterdiği ilgi ve sevgiden dolayı Neslihan Gül Koç’a çok teşekkür ediyoruz. Bize rol model olduğunu ve bize güvendiğini söyledi. Bize hediyeler verdi ve bizi mutlu etti. Bize okumanın önemini anlattı ve bizi cesaretlendirdi. Bize inandığını ve desteklediğini hissettirdi. Biz de ona hayal kırıklığına uğratmayacağımızı ve başarılı olacağımızı söyledik.” şeklinde konuştular.