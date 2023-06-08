Antalya Valisi Erzin Yazıcı, Antalya Düşünce Platformu tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Antalya’nın güncel sorunlarının konuşulduğu toplantıda, Vali Yazıcı, platform üyelerine projelere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Antalya Düşünce Platformu (ADP) Başkanı Halil Güvenbaş ve üyelerden oluşan heyet, Haziran ayı toplantısına Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı kabul etti. Toplantı saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda Vali Ersin Yazıcı, platform üyeleri tarafından yöneltilen soruları yanıtladı. Platformun genel sekreteri Çağrı Yılmaz, Antalya Düşünce Platformunun kurulduğu günden beri yaptıklarını anlattı. Toplantıya Ukrayna Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin’de katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Vali Yazıcı’dan platform üyelerine proje teşekkürü

Toplantının ardından bir açıklama yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Antalya Düşünce Platformu Başkanı Halil Güvenbaş ve Platform Üyeleri ile bir araya geldik, Antalya’mızı konuştuk. Antalya’mızda düzenlenen Okul Öncesi Spor Şenliğine ve benzer projelere katkı veren platform üyelerine nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

"Antalya’mız için azimle çalışmaya devam ediyoruz"

Antalya Düşünce Platformu Başkanı Halil Güvenbaş ise, "Her şeyin en güzelini hak eden Antalya’mız için azimle çalışmaya devam ediyoruz, bu güzel yolculukta bizi desteklemek ve yanımızda olmanızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum ”dedi.

Toplantı sonrası Vali Esin Yazıcı’ya Platform Başkanı Halil Güvenbaş tarafından plaket verildi. Toplantı toplu Fotoğraf çekimi ile sona erdi.