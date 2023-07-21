2023 yılının 3’üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Yazıcı; “Hava sıcaklığının yüksek seyrettiği şu günlerde ilk olarak yangının çıkmaması için önlemler almalıyız” dedi.

Antalya’daki yatırımların, sosyo-ekonomik gelişmelerin, yerel ve bölgesel kalkınma planlarının değerlendirildiği ve bunlara ilişkin sorunların çözümü noktasında kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak için gerçekleştirilen 2023 yılının 3’üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleşti.

Manavgat’ta gerçekleştirilen toplantıya; Vali Ersin Yazıcı, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, yatırımcı kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.

“Pek çok güzellik bu ilçeye bahşedilmiş”

Vali Yazıcı Manavgat’ın doğal güzellikleri ile Antalya’nın en güzel ilçelerinden biri olduğunu belirterek; “Tüm dünya tarafından bilinen en çok yatak sayısına sahip Manavgat’ımızdayız. Pek çok güzellik bu ilçeye bahşedilmiş. Hem yerli hem de yabancı turistlerimiz bu yüzden buraya akın ediyorlar. Çünkü her köşesi ayrı bir güzelliği barındırıyor. Lakin maalesef ki 2 yıl önce bu güzel ilçede Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını yaşadık. Binlerce insanımız mağdur oldu ve bu yangın yüzünden de 8 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşamımızda unutamayacağımız kötü anlar yaşadık. Toparlanıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve AFAD ekiplerimiz vatandaşlarımızın yanan evlerini teslim ettiler. Vatandaşlarımız, villa diye tabir edebileceğimiz güzel konutlara sahip oldular. İstiyoruz ve ümit ediyoruz ki bir daha böyle büyük bir afetle karşılaşmayalım. Başta Jandarma ve Orman Teşkilatımız olmak üzere diken üstündeyiz. Kaymakamlarımız ve ilgili herkes teyakkuzda. İnşallah bir daha böyle büyük bir afet yaşamayız” dedi.

“2023 yılı için 13 milyar 286 milyon ödenek tahsis edildi”

Antalya’da yürütülmekte olan kamu yatırım çalışmalarının genel değerlendirmesinin yapıldığı ve devam eden projelerin son durumlarının görüşüldüğü toplantı hakkında bilgi veren Vali Ersin Yazıcı; “Bugün 3’üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantı’mızı yapıyoruz. Devam eden proje sayımız 674, proje bedelleri toplamı 72 milyar 803 milyon, 2023 yılındaki yatırımlar için 13 milyar 286 milyon ödenek tahsis edilmiş. Bunun 6 milyar 800 milyonu projelere harcanmış. Maddi gerçekleşme oranı yüzde 51.18’dir. 93 biten, 419 devam eden, 74 ihale aşamasında, 84 tane henüz başlanmayan, 4 tane de tasfiye edilen projemiz bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Vali Ersin Yazıcı’nın açılış konuşmasının ardından Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Evren İmre ve Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici sunumlarını yaptı.

“Yangın konusunda duyarlı olalım”

Sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Yazıcı; “Hava sıcaklığının yüksek seyrettiği şu günlerde ilk olarak yangının çıkmaması için önlemler almalıyız. Bugün ki gündemimiz çıkabilecek yangınlar. Bu yüzden bugün tüm birimlerimizle burada toplandık. Lütfen bütün kuruluşlarımız görevli olan ya da olmayanlar herkesin ilk hedefi yangınların çıkmaması olsun. Bunun için gerekli tüm önlemleri alalım. Hem bir vatandaş olarak hem de kurumsal anlamda dikkatli ve duyarlı olalım. Biz belirli alanlarda piknik yapılmasını ve ateş yakılmasını yasakladık. Ama buna uymayanlar oluyor. Lütfen sorumlu bir vatandaş olarak ya da kurumsal olarak tüm çalışma arkadaşlarınızı bir şekilde ikaz edin. Biz zaten acı bir tecrübe yaşadık. Şunu biliyoruz ki yarım saat ya da bir saat içerisinde kontrol altına alamadığımız yangınları söndürmemiz çok zor oluyor. Herkes duyarlı olsun. Eylül’ün 30’una kadar yangınla ilgili olarak burada ki herkes sorumludur. Yangın anında, tüm birimlerimiz koordine olup sahada olacaklar. İnşallah böyle bir durumu yaşamayız” ifadelerini kullandı.

“Turizme verdiğimiz katkı hepimizin görevidir”

Akdeniz’in incisi Antalya’nın 2023 yılı turizm sezonunun çok iyi gittiğini ifade eden Vali Yazıcı; “Dünya cenneti olarak bilinen şehrimize son 10 günde, günlük giriş sayısı ortalama 80 bini geçiyor. Şu an 7 milyon sayısını aştık. Pik yılımız olan 2019 sezonunun sayılarını hemen hemen yakaladık. Lütfen turizmle ilgili hassasiyetlerimiz devam etsin. Turizme verdiğimiz katkı hepimizin görevidir. Turizmde olumsuzluk oluşturabilecek her konu için başta kolluk kuvvetlerimiz, idari amirlerimiz dâhil tüm kurum ve kuruluşlarımız gelen misafirlerimizin güvenliğinden sorumludur. Güvenliğin en önemli ön şartı olduğunu lütfen unutmayın. Kolluk kuvvetlerimiz zaten hep sahadalar. Mülki idari amirlerimizin ve diğer kurum ve kuruluşlarımızın en ufak bir aksaklık gördüklerinde durumu düzeltmelerini istiyorum. Bu arada şubat ayında yaşadığımız yıkıcı depremlerde depremzedelerimize kucak açan tüm otelcilerimize ve kurumlarımıza tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Şehrimizde 230 binden fazla depremzede geldi. Onları en iyi şehirde ağırladık ve uğurladık” dedi.

“Elinizi vicdanınıza koyarak hareket edin”

Tasarruf tedbirleri çerçevesinde çok dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Vali Yazıcı; “Lütfen kamu kaynaklarını kullanırken elinizi vicdanınıza koyup ona göre hareket edin. Arkadaşlarınızın da ona göre hareket etmesini sağlayın. Hukuki sorumlulukla birlikte kimse kamunun sağladığı imkânları kendisine kullanamaz. Elinize geçen her kuruşta 2 milyon 688 bin Antalyalının hakkı var bunu sakın unutmayın. Onların hakkına halel getirmeden kullanın” ifadelerini kullandı.

Vali Ersin Yazıcı konuşmasını sonlandırırken katılımlarından dolayı tüm kurum temsilcilerine teşekkür ederek; “İnşallah yangınsız, bol misafirimizin olduğu, hem turizm sektörü çalışanlarının hem de özel sektör çalışanlarının bol kazancının olduğu bir yaz geçiririz” dedi.

Vali Ersin Yazıcı başkanlığındaki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.