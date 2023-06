Antalya Valisi Ersin Yazıcı Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi Antalya Pazarlama Ağı Toplantısı’na katıldı. Yazıcı, “Kadınların üretimden pazarlamaya her alanda öncü olmasını destekliyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen toplantıya, Vali Ersin Yazıcı’nın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Güler Ustaoğlu, Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, ve Kadın Kooperatiflerine üye kadınlar katıldı.

“İlimizde 42 tane kadın kooperatifimiz var”

Vali Yazıcı Antalya’da Kadın Kooperatiflerine sahip çıktıklarını vurgulayarak; “Kadınların üretimden pazarlamaya her alanda öncü olmasını destekliyoruz. Bizler Kadın Kooperatiflerine destek olmaya onların moral ve motivasyonlarını artırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ticaret Bakanlığımızın sağladığı imkânlar kadın kooperatiflerini ayakta tutmaya ve sayılarını çoğaltmaya yardımcı oluyor. Şu an ilimizde 42 tane kadın kooperatifimiz var. Bu kooperatiflerimizin yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Valilik imkânlarıyla da yanlarında olduğumuzu göstermeye gayret ediyoruz. İçinizde de buradaki kooperatiflerimizden arkadaşlarımız var. Onlar bizim bulunmadığımız alanlarda destek olup olmadığımızı zaten misafirlere de söyleyecektir. Zaman zaman kadın kooperatifleriyle bir araya geldim ya da beni ziyarete gelenler oldu. Sahip çıkmaya çalıştık, çalışıyorum. Belediyelerimizin sizlere yardımcı olmasını ısrarla ve inatla söylüyorum” dedi.

“Sizi destekleyip yanınızda olacağız”

Günümüzde üretilen üründen çok pazarlamanın önem kazandığını vurgulayan Vali Yazıcı; “Pazarlama çok zor bir iş. Artık öyle bir devre geldik ki ne ürettiğinizin bir önemi kalmamaya başladı. Pazarlayamıyorsanız, ürettiğiniz ürünün hiçbir önemi yok. Sadece kooperatifler için söylemiyorum. Çok kaliteli bir ürün yaptığınızda iyi tanıtamıyor, pazarlayamıyorsanız piyasada hâlihazırda ürettiğiniz ürün varsa sizin onları ekarte edip yerine geçmeniz çok da kolay değil. Ama yerel ölçekte bizler tüm samimiyetimizle gayret edeceğiz. Sizi destekleyip, sizin yanınızda olduğumuzu göstermek adına her türlü faaliyette bulunuyorum. Şunu biliyorum ki kadının elinin değdiği her şey güzelleşir. Dolayısıyla sizin elinizin değdiği her alan güzeldir” ifadelerini kullandı.

“Kadınlarımız hayatın her alanında olmalı”

Valiliğin görev tanımının içinde fakruzaruret içerisinde bulunan insanlara yardımcı olmanın ilk şartlarından biri olduğunu söyleyen Vali Yazıcı; “Bu benim en temel görevlerimden biri. Özellikle ekonomik durumu kötü olan ailelerin, kadınları evin bütün yükünü omuzluyor. Ne yazık ki bu bir gerçek, erkekler o sorumluluğu çok fazla omuzlanmıyor. Annenin sahiplenme duygusu yüzünden belki de bütün sorumluluk annede oluyor. Bizler Aile Bakanlığı olarak Sosyal Yardımlaşma olarak onlara destek vermeye çalışıyoruz. Ama o hanımefendilerin birçoğundan şunu duyuyorum. Biz de bir şeyler üretsek bize destek olsanız, biz kendimizi daha iyi hissedeceğiz diyorlar. Sürekli yardımlarla geçinmenin onları rahatsız ettiğini söylüyorlar. Kadınlarımızın güçlü ve dimdik olmasını istiyoruz. Şuna inanıyorum kadın dimdik ayaktaysa aile de dimdik ayaktadır. Kadınlarımız güçlü olmalı. Kadınlarımız hayatımızın her alanında olmalı. Elinizin değdiği her şey güzelleşiyor bu güzellikleri oluşturmaya devam edin. Bizler devlet olarak elimizden gelen desteği vermeye gayret edeceğiz. Bunun sözünü veriyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

Kadın kooperatiflerine ilişkin örnek teşkil eden uygulamaların tanıtıldığı toplantının sonunda kadın kooperatifleri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında sunum yapıldı.