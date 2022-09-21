Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Yat bakım ve üretim merkezini daha da geliştirerek markalaşacağız. Yat üretim merkezimizi büyüterek dünyanın en önemli yat üretim merkezi haline getirmek istiyoruz” dedi. Antalya Valisi olarak her işten sorumlu olduğunu ve sağlık, ulaşım, güvenlik veya eğitim gibi konularda herhangi bir aksaklık olduğunda bunları bilmesi gerektiğini söyleyen Vali Yazıcı" Bu aksaklıkları da yıllardır esnaftan ve sizlerden öğrenip gereğini yapıyorum. Bu yüzden bu buluşmaların büyük bir fayda ve geri dönüşü oluyor” dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Yat bakım ve üretim merkezini daha da geliştirerek markalaşacağız. Yat üretim merkezimizi büyüterek dünyanın en önemli yat üretim merkezi haline getirmek istiyoruz” dedi. Antalya Valisi olarak her işten sorumlu olduğunu ve sağlık, ulaşım, güvenlik veya eğitim gibi konularda herhangi bir aksaklık olduğunda bunları bilmesi gerektiğini söyleyen Vali Yazıcı" Bu aksaklıkları da yıllardır esnaftan ve sizlerden öğrenip gereğini yapıyorum. Bu yüzden bu buluşmaların büyük bir fayda ve geri dönüşü oluyor” dedi.

“Turizmde çok başarılı bir ivme yakaladık”

Antalya’da 2022 yılı turizm sezonunun çok iyi gittiğini belirten Vali Yazıcı, “Turizmde bu yıl çok başarılı bir ivme yakaladık. Biliyorsunuz ki Antalya’da her yol turizme çıkıyor. Şehrin neredeyse tüm kolları turizme bağlı bu yüzdende turizmin iyi geçtiği bir sezonda tüm Antalya mutlu oluyor. Esnafımızın keyfi ve morali yerinde. Tarım alanında da çok iyi gidiyoruz. Örtü altı tarım yapanlar bu yıl ürünlerini istediği fiyata sattı. İnşallah önümüzde ki sezon turizm ve tarımda yakaladığımız yükselişi daha da arttırarak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Doğu Akdeniz yat bakım ve onarım merkezi haline geldi”

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Ersin yazıcı, Antalya’nın tarım, turizm ve ticaret konularını hakkında değerlendirmelerde bulundu.Antalya’nın büyüyen ve güçlenen sanayisi ile Türkiye’nin ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sunduğunu vurgulayan Vali Yazıcı; “Bunların başında da Antalya Serbest Bölge geliyor. Antalya Serbest Bölge şehrimize çok ciddi katkılar sunuyor. Antalya Serbest Bölge’mizde yat üretimi üzerine faaliyet gösteren firmalarımıza baktığımızda dünya çapında marka haline gelmiş birçok firmamız mevcut. Burada üretilen yatlar dünyanın birçok farklı ülkesine ihraç ediliyor. Bunlar ülkemizin ihracatına büyük katkılar sunuyor. Bölgemiz yat üzerine yapılan yatırımlar ve gelişmelerle Doğu Akdeniz’in en geniş çerçeveli , kapasitesi en yüksek yat bakım ve onarım merkezi haline dönüştü. Yat bakım ve üretim merkezini daha da geliştirerek markalaşacağız. Yat üretim merkezimizi büyüterek dünyanın en önemli yat üretim merkezi haline getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kitap okuma konusunda takıntılı biriyim”

Gençlerin okuma alışkanlığı kazanması için gittiği illerde çeşitli projeler başlattığını vurgulayan Vali Yazıcı, “Eğitime çok önem veriyorum. Eğitimle ilgim alakam meslek hayatım boyunca devam etti. Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik görev yaptığım illerde birçok çalışma yaptım. Kitap okuma konusunda takıntılı biriyim. Benim bulunduğum şehirdeki devlet okullarında haftada en az 40 dakika okuma saati olmak zorunda. Bu konuda kendimde okullara giderek okuma saatlerine katılıyorum. Çocuklarımızın, gençlerimizin okuma alışkanlığı kazanmasını, okuyan bir toplum olmasını istiyorum” dedi.

Değerler eğitimi noktasında öğretmen ve okul müdürleri ile sık sık bir araya geldiğini belirten Vali Yazıcı; “Çocuklarımızın iyi bir insan olarak yetişmesi için kalplerine insan sevgisini aşılamamız gerekiyor. Hepimiz çocuklarımızın doktor, mühendis olmasını istiyoruz ancak öncelikli olarak çocuklarımızı iyi insan olarak yetiştirmeliyiz. Bu yüzden çocuklarımızı birtakım değerlerle donatmalıyız” şeklinde konuştu.

“Meslek liselerine Türkiye’nin ihtiyacı var”

Toplantıda meslek liselerinin önemine vurgu yapan Vali Yazıcı; “Meslek liselerimiz bizler için çok önemli. Ülkem adına, şehrim adına meslek liselerimize hep birlikte sahip çıkalım. Çünkü meslek liseleri ülkemizin yarınları için, geleceğimiz için çok büyük bir önem arz etmekte. Meslek liselerini memleket meselesi olarak görüyoruz. Ülkeye kalifiye eleman yetiştiren bu okullara Türkiye’nin ihtiyacı var. Her zaman altını çizdiğim gibi eğitime yapılan yatırım, ülkeye yapılan en iyi yatırımdır. Bu okullarımız, Türkiye’nin geleceğinde ve çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve donanımlı gençlerimizin yetiştirilmesinde çok önemli bir yere sahip. Bu yüzden meslek liseleri bizim için, ülkemiz için, geleceğimiz için olmazsa olmazımız.” ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda plaket takdimi gerçekleştirildi.