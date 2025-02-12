Ordu Valisi Muammer Erol, inşaat çalışmalarının devam ettiği Ordu Şehir Hastanesi’nin hızlı bir şekilde tamamlanması için tüm ilgili kurumların yoğun bir şekilde gayret ettiğini söyledi.

Ordu Şehir Hastanesi’nin 11. Koordinasyon Toplantısı, Vali Muammer Erol başkanlığında, valilik toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda, Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi içerisinde yapımı devam eden hastane inşaatında şimdiye kadar yapılan çalışmalar ile bundan sonra yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Ömer Tok tarafından Ordu Şehir Hastanesi’nin planlanan sürede hizmete açılabilmesi için daha önce yapılan koordinasyon toplantılarında görüşülen konular kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tok, bakanlık tarafından yapılan ödenekler ve yapılacak olan çalışmaları da anlattı.

Ordu Şehir Hastanesi’ne ulaşımı sağlayacak yolların yapımı, Say Deresi’nin ıslah çalışmaları, elektrik, doğalgaz, internet, kanalizasyon ve içmesuyu gibi altyapı hizmetlerinde gelinen son durum ve bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında yetkililerinden bilgi alan Vali Muammer Erol, Şehir Hastanesi inşaatının planlanan sürede tamamlanarak, hizmete alınması için yoğun çaba sarf edildiğini söyledi.

"Daha iyisini yapmanın gayretindeyiz"

Kurumlar arasındaki işbirliği ile Ordu Şehir Hastanesi inşaatında epey mesafe alındığını belirten Vali Muammer Erol, "Bugün gerçekleştirmiş olduğumuz 11. koordinasyon toplantımızda, daha önce yapmış olduğumuz toplantılar çerçevesinde epey mesafe kat ettiğimizi gördük. Her zaman söylüyorum ‘daha iyi, iyinin düşmanıdır’ diye. Daha iyisini yapmanın gayreti ve çabası içinde olacağız. Şehrimizin en önemli devlet yatırımı olan Ordu Şehir Hastanesini olabilecek en erken sürede tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın gayreti içindeyiz. Bu uğurda çaba emek sarf eden, çaba sarf eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Herhangi bir tıkanıklığa neden olmadan Ordu Şehir Hastanesi inşaatının planlanan zamanda tamamlanmasının önemine değinen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Ordu Şehir Hastanesinin planlanan süre içerisinde tamamlanabilmesi için yapılan bu koordinasyon toplantıları çok önemli. Bu toplantıların daha alt düzeyde paydaş kurumların sık sık bir araya gelerek yapılması faydalı olacaktır" diye konuştu.

Toplantıda konuşan Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş da Ordu Çevre Yolundan, Ordu Şehir Hastanesine ulaşımı sağlayacak bağlantı yolunun önemine değinerek, bağlantı yolunun ivedilikle tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Toplantıya Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş, DSİ Samsun 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Tüzün, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Hatipoğlu, OSKİ Genel Müdürü Murat Us, Sağlık Bakanlığı İnşaat Uygulama Daire Başkanı Ahmet Kaan Bektaş, DSİ 77. Şube Müdürü Mehmet Kurul ile ilgililer katıldı.