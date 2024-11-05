Ordu Valisi Muammer Erol, Şehir Hastanesi’nin inşaatının, ikmal ihalesinin yapılmasıyla birlikte önemli bir aşamaya geldiğini belirterek, “İnşallah bir aksaklık olmadan planlanan sürede Ordu Şehir Hastanesi’nin tüm işleri tamamlanarak, hizmete açılacak” dedi.

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi içerisinde yapımı devam eden Ordu Şehir Hastanesi inşaatında bugüne kadar yapılan çalışmalar ile bundan sonra yapılması gereken çalışmaların değerlendirildiği Koordinasyon Toplantılarının 9’uncusu, Vali Muammer Erol’un başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonunda yapılan Koordinasyon Toplantısında, hakkında İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Ömer Tok tarafından Ordu Şehir Hastanesi’nin planlanan sürede hizmete açılabilmesi için daha önce yapılan koordinasyon toplantılarında görüşülen konularla ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında Vali Muammer Erol ve toplantıya katılanlara bilgi verildi.

Ordu Şehir Hastanesi’ne ulaşımı sağlayacak yolların son durumlarının ele alındığı toplantıda, doğalgaz, elektrik, internet, içme suyu, kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerinin de zamanında tamamlanması konusunda istişarede bulunuldu. Ordu Şehir Hastanesine ulaşımı sağlayacak yolların yapımı konusunda Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan Vali Muammer Erol, Şehir Hastanesi inşaatının planlanan sürede tamamlanarak, hizmete alınması için yoğun çaba sarf edildiğini söyledi.

“İnşaatı önemli bir noktaya geldi”

Ordu Şehir Hastanesi inşaatında, kamu kurumlarının eş zamanlı olarak yapması gereken işleri ve çalışmaları koordine etmek amacıyla bugüne kadar 8 toplantı yapıldığını belirten Vali Muammer Erol, “Ordu Şehir Hastanemizin inşaatı, ikmal ihalesinin yapılmasıyla birlikte önemli bir aşamaya geldi. Ulaşım, elektrik, doğalgaz, internet, içme suyu, kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerinin bir an önce tamamlanması için kurumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak için bu toplantılarımızı yapıyoruz. Son bir yıl içerisinde 5 toplantı yaptık, artık belli aşamaya geldik. Ordu Şehir Hastanesi’ne ulaşımı sağlayacak yolların yapımı için hem Karayolları ekiplerimiz, hem de Ordu Büyükşehir Belediyemiz gereken çalışmalarını yapıyor. Üniversite yerleşkesi içerisinden geçen Say Deresi’nin ıslahı için DSİ tarafından ihalesi yapıldı. İhaleyi alan firmaya yer teslimi yapıldı. Doğalgaz, elektrik, internet, içme suyu ve kanalizasyon gibi altyapı hizmetleri de eş zamanlı olarak başlayacak. İnşallah bir aksaklık olmadan planlanan sürede Ordu Şehir Hastanesi’nin tüm işleri tamamlanarak, hizmete açılacak” diye konuştu.