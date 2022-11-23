Uşak Valisi Dr. Turan Ergün’ün öğretmen eşi Hülya Ergün, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü fidan dikerek kutladı.

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün’ün öğretmen eşi Hülya Ergün, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü fidan dikerek kutladı.

Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile fidan dikme etkinliği düzenledi. Milli Eğitim Müdürlüğü binası bahçesinde düzenlenen törene Uşak Valisi Dr. Turan Ergün’ün öğretmen eşi Hülya Ergün ile oğlu Onuralp Ergün de katıldı.

Çeşitli okullardan gelen öğrencilerle birlikte fidan diken Hülya Ergün, “Bende bir öğretmen olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen fidan dikme etkinliğine katılmak istedim ve çocuklarımla birlikte fidan dikerek çok mutlu oldum. Buradan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Uşak Milli Eğitim Müdür Bülent Şahin ise “Bilindiği gibi, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’e ‘Baş Öğretmenlik’ unvanının verilişinin tarihi olan 24 Kasım her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanmakta. Bizde bu etkinlikler çerçevesinde bugün müdürlük binamızın bahçesine öğretmen ve öğrencilerimizle fidan dikerek kutlamalara başlamış olduk. Çocuklarımızın, bir ağacın dikiminden itibaren bakımına ve yetişmesine tanıklık etmesini istedik. Ben Bütün meslektaşlarımın ’24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Hülya Ergün, etkinliğin ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere satranç takımı hediye etti.