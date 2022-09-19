Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ergün, Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesinde, tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürdüğümüzü, vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla huzur içinde yaşadığımızı vurguladı.

Vatanın, şehit ve gazilerin emaneti olduğunu ifade eden Ergün, bu bilinç içerisinde şehit ve gazileri hiç bir zaman unutmadıklarını ve unutturmadıklarını söyledi. Ergün, 19 Eylül tarihinin Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi verilişinin 101. yıl dönümünü olduğunu da hatırlatarak mesajında şunları kaydetti:

“Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için Aziz Şehitlerimizin ve Kahraman Gazilerimizin verdiği kutsal mücadele, tarih sayfalarında kahramanlık ve vatanseverlik destanı olarak sonsuza dek yerini almıştır. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesinde, tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor, vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla huzur içinde yaşıyoruz. Bugün yaşadığımız topraklar üzerinde huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayabiliyorsak, vatanımızın her köşesinde şanlı bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa, bu aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesindedir. 19 Eylül’ün ‘Gaziler Günü’ olarak kutlanıyor olması; bizlere kahraman şehitlerimize ve gazilerimize karşı olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa sunma imkanı vermiştir. Bu vesileyle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi verilişinin 101. yıldönümünü ve Gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimizin Gaziler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle yad ederken hayatta olan gazilerimize ve ailelerine sağlıklı ve huzur dolu bir ömür diliyorum”