Uşak Valisi Turan Ergün, Babalar Günü’nde Uşak’ta ikamet eden şehit ailelerine ziyarette bulunarak, günlerini kutladı.

Uşak Valisi Turan, Babalar Günü münasebetiyle Uşak’ta ikamet eden şehit ailelerine ziyarette bulundu. Program kapsamında 1998 senesinde Bingöl’de şehit olan Jandarma Er İsmail Çetin’in ailesini ziyaret eden Ergün, sonrasında 6 Şubat depreminden sonra Kahramanmaraş’tan Uşak’a gelen şehit Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert’in ailesini ziyaret etti. Şehit ailelerinin hal ve hatırlarını soran Ergün sonrasında bütün şehitler için dualar etti. Ayrıca Ergün’e ziyaretlerde İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz de eşlik etti.