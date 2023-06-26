Uşak Valisi Turan Ergün, Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Uşak Valisi Turan Ergün, Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Sevginin, saygının, hoşgörünün kuvvetlendiği, hasretliklerin kavuştuğu bir Kurban Bayramını daha millete idrak etmenin, rahmet ve bereketinde buluşuyor olmanın manevi hazzı ve mutluluğu içerisinde olduğunu belirten mesajda, “Kurban; fedakarlık, ihlas ve cömertliğin sembolüdür. Hz. ibrahim ve oğlu İsmail’in teslimiyetini anlatan Kurban Bayramı, kurban ibadetinin verdiği maneviyatla gönül yüceliğinin arttığı ve merhamet duygularının yoğunlaştığı; birlik, beraberlik, paylaşma ve infak etmenin bayramıdır. Dini bayramlarda sevinmek kadar, sevindirmek de önemlidir. Özellikle, sevindirmenin önem kazandığı Kurban Bayramı, milli ve manevi değerler paydasında ortak bilincin pekiştirilmesi bakımından önemli fırsatlar sunar. Unutulmamalıdır ki; sevinç ve mutluluklar paylaştıkça çoğalır, acılar ise paylaştıkça azalır. Bu duygularla başta Şehit yakınlarımız ve Gazilerimiz olmak üzere, saygıdeğer hemşerilerimizin ve yüce milletimizin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyor; bayramın ülkemize, tüm İslam Alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Vali Ergün, vatandaşların bayram tatillerini huzurlu, güvenli ve rahat bir ortamda geçirebilmeleri için kent genelinde gerekli tedbirleri aldıklarını, bayram dolayısıyla seyahat edecek tüm vatandaşların; yorgun ve uykusuz araç kullanmamalarının, emniyet kemerlerini takmalarının, trafik kurallarına titizlikle uymalarının hayati önem taşıdığını özellikle hatırlatmak istediğini belirtti.