Uşak’ın Karahallı ilçesini ziyaret eden Vali Dr. Turan Ergün, ilçede girişimcilerin 168 milyon TL tutarındaki 38 projesi için TKDK tarafından 90 milyon TL hibe yapılacağını müjdeledi.

Uşak’ın Karahallı ilçesini ziyaret eden Vali Dr. Turan Ergün, ilçede girişimcilerin 168 milyon TL tutarındaki 38 projesi için TKDK tarafından 90 milyon TL hibe yapılacağını müjdeledi.

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün Karahallı ilçesine giderek incelmelerde bulundu ve ilçe yöneticilerinden bilgiler aldı. Burada üreticilerle de bir araya gelen Vali Ergün, kanola üretimini teşvik etmek için üreticilere bin 900 dekar alana ekilecek ve yüzde 75’i Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe edilen kanola tohumu da dağıttı.

Karahallı Organize Sanayi Bölgesinde TKDK desteği ile kurulan ve faaliyetlerine başlayan dokuma fabrikasını da ziyaret eden Vali Dr. Turan Ergün, 11. çağrıda TKDK tarafından Karahallı’da başvurusu yapılan ve uygun harcama tutarı 168 milyon TL olan 38 projeye 90 Milyon TL tutarında hibe verileceğini ifade etti. Ergün’ün bir sonraki durağı, Karahallı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği oldu. Buralarda görev yapan güvenlik görevlileri ile sohbet eden Ergün, polis ve jandarma ekiplerine başarılar diledi.