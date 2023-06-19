Uşak Valisi Turan Ergün ve bazı protokol üyeleri, yapımı devam eden yeni Uşşak Aşevi binası inşaatında incelemelerde bulunurken tamamlanış tarihi ve inşaat süresince bilgiler aldı.

Uşak Valisi Turan Ergün, inşaatı henüz devam eden yeni Uşşak Aşevi inşaatında incelemelerde bulundu. Burada Uşak Belediye Başkan Yardımcısı ve Uşak Aşevi Yaptırma Derneği Başkanı Hikmet Kahraman’dan inşaat süreci hakkında bilgiler alan Ergün, çalışan işçilerle de sohbet ederek aşevinin önemini ve ne kadar erken biterse o kadar iyi olduğunu belirtti. Vali Ergün’e inceleme çalışmalarında Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selim Kandemir, Karma OSB Başkanı Coşkun Güngör de eşlik etti.