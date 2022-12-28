Uşak Valisi Turan Ergün, Eşme’de yapımı devam eden yeni Eşme Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulundu.

Uşak Valisi Turan Ergün, Eşme’de yapımı devam eden yeni Eşme Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulundu.

Uşak Valisi Turan Ergün Eşme’de yapımı devam eden Hükümet Konağı’nda inceleme çalışmalarında bulundu. Vali Ergün’e burada Kaymakam Selin Sarı, Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz ve İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin eşlik etti. İnşaat çalışmaları hakkında ustalardan bilgiler alan Vali Ergün, Kaymakam Selin Sarı’ya ve Eşmeli vatandaşlara da yeni hükümet konağının hayırlı olmasını diledi.