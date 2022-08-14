Uşak Valisi Turan Ergün, orman yangınlarına karşı mücadele ve ilk müdahalede büyük önemi bulunan yangın gözetleme kulelerini denetleyerek görevli orman işçileriyle bir araya geldi.

Uşak Valisi Turan Ergün, orman yangınlarına karşı mücadele ve ilk müdahalede büyük önemi bulunan yangın gözetleme kulelerini denetleyerek görevli orman işçileriyle bir araya geldi.

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün Banaz ilçesinde bulunan Baklan Yangın Gözetleme Kulesine giderek denetlemelerde bulundu. 2 bin rakımlık gözetleme kulesinde incelemelerde bulunan Vali Ergün, görevli orman işçileriyle de bir araya gelerek sohbet etti. Vali Ergün’e düzenlenen denetlemelerde Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Uşak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş ve Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin de eşlik etti.