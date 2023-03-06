Uşak Valisi Turan Ergün, resmi sosyal medya ve valilik hesabından İslam aleminin Berat Kandili’ni kutladı.

Uşak Valisi Turan Ergün, resmi sosyal medya ve valilik hesabından İslam aleminin Berat Kandili’ni kutladı.

Uşak Valisi Turan Ergün, resmi sosyal medya ve valilik hesaplarından bütün İslam aleminin Berat Kandili’ni kutladı. Berat Kandili’nin depremin acılarını azaltma ve ruhların teskin olmasını dileyen Vali Ergün, yayınlamış olduğu yazılı mesajda; “Milletçe bizleri derinden etkileyen depremin acılarını azaltmaya, ruhlarımızı teskin etmeye vesile olmasını dilediğimiz Berat Kandili; Yüce Rabbimizin af, merhamet ve mağfiretini bol bol ihsan ettiği bir gecedir. Birçok manevi anlamlar taşıyan Berat Gecesi, Müslümanlara kulluk ve hesap verme bilinciyle; hata ve kusurlardan kaçınmayı, günahlardan temizlenmeyi; affedilmekle birlikte affedici olmayı, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme iradesini de kazandırır. Ruhumuza ağır gelen her türlü keder ve sıkıntıdan, hata ve günahlardan, insana yakışmayan söz, tutum ve davranıştan kurtulmak adeta “berat etmek” için bu mübarek gece büyük bir fırsattır. Berat gecesi, aynı zamanda deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dua; geride kalanlara şifalar ve sabr-ı cemil için temennide bulunma vaktidir. Bu mübarek gece vesilesiyle, başta Uşaklı hemşehrilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyor, Yüce Rabbimizden bizleri her türlü afet ve felaketten rahmet ve merhametiyle esirgemesini niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.