Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Uşak’ın 5 bin yılı aşkın bir zamandır birçok uygarlığı barındıran bir açık hava müzesi olduğunu belirtti.

Blaundus Çalıştay’ında konuşan Vali Ergün, “Bugün çalıştayımızın konusunu oluşturan antik Blaundus kenti de Ulubey ilçemizde yer almaktadır. Sadece Blaundus Antik Kenti değil, Banaz ilçemizde Akmonya, Sivaslı ilçemizde Sabeste Antik Kenti, Karahallı ilçesinde Hıristiyanlığını Montanizm tarikatının doğduğu Pepuza Antik Kenti ve Firigler dönemine ait Clandıras su kemerini hepimiz biliyoruz. Dünyanın en uzun kanyonları ve burada çalıştayını düzenlediğimiz antik Blaundus kenti ilimizin değerleri ve güzellikleridir. Bu güzelliklerin yanı sıra şu an içinde bulunduğumuz Uşak Arkeoloji Müzesi de dünyanın en değerli hazinesi Karun hazinelerini bulundurması bakımından ayrı bir önem taşır. Uşak, tarihinin ve kültürünün yanında ürettikleri ile öen çıkıyor. 200 yıldır Avrupa ve Osmanlı saraylarını süsleyen Uşak halıları var. İlk voleybol oynanan, elektriği ilk kullanan, ilk şeker fabrikası ve ilk çocuk kütüphanesi Uşak’ın ilkler şehri olmasını sağlamıştır. Geri dönüşümün ülkemizde 75’i dünyada yüzde 1’i Uşak’ta işlenerek, doğaya, ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır” dedi.

Blaundus Antik Kenti hakkında da bilgiler veren Vali Ergün, “Blaundus Antik Kenti, Helenistik dönemde büyük İskender’in Anadolu’ya düzenlediği seferler sonrası Makedonlar tarafından kurulduğu biliniyor. Sonra Bergama ve roma krallıklarının yönetimine giriyor. Bu antik kentte, su kemerleri, sütunlar stadyum, tapınak ve kaya mezarları bir bir yapılan kazılarla toprak üzerine çıkarılıyor. Bizler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, valilik olarak bu tür kültürel faaliyetleri nakdi ve ayni olarak destekliyoruz. Şu anda Blaundus Antik Kentinde giriş ünitesinin prefabrik kısmı tamamlandı. Alt yapı maliyetlerini çıkarıp kente giden yolu en kısa zamanda tamamlamak üzereyiz.

Arnavut kaldırımı döşeniyor. Bu işlemlerden sonra orasına ulaşmak daha kolay olacaktır. Burada yapılan kazılar Uşak’ın tanıtımına büyük yarar sağlayacağına inanıyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.