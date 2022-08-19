Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, merkez ilçeye bağlı mahalle ve köylerin muhtarları ile toplantıda bir araya geldi.

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, merkez ilçeye bağlı mahalle ve köylerin muhtarları ile toplantıda bir araya geldi.

Uşak’a yeni atanan Vali Ergün, gidemediği köy muhtarlarıyla da tanışmış oldu. Ergün, l merkezine bağlı mahalle ve köylerin muhtarlarıyla Öz Merkez Toplantı salonunda bir araya gelerek, muhtarları; Uşak’ta yaşayana yabancılar, kadına karşı şiddetin önlenmesi ve uyuşturucu bağımlılığı gibi konularda bürokratları vasıtası ile bilgilendirdi. Toplantıya Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, kurum il müdürleri ve diğer yetkililer de katıldı.

“Muhtarlar devletin en uçtaki kılcal damarlarıdır”

Göreve geldiği günden itibaren sürekli olarak ilçe, köy, belde ve mahalle ziyaretlerinde bulunduğunu söyleyen Vali Ergün, “İçişleri Bakanlığımızın genelgesi gereği her yıl yapmamız gereken mahalle ve köy muhtarları ile bizleri bir araya getiren toplantılardan birindeyiz. İçişleri Bakanlığımızın çok önem verdiği birkaç konuda sizleri en iyi şekilde bilgilendirmek istiyoruz. Bu vesile ile sizlerde vatandaşlarımızı ve köylülerimizi en iyi şekilde bilgilendirmek imkânına sahip olun.

Muhtarlık, Türkiye’de çok eskiden beri yerleşmiş bir müessese. Bana göre devletin vatandaşla buluştuğu kılcal damarların en uç noktasıdır. Onun için muhtarlarımız, gerek köylerde, gerek mahallelerde bizim için en değerli mesai arkadaşlarımız olmuştur. Muhtarların bu önemine binen devletimiz son zamanlarda çok önemli adımlar attı. 2017 yılından bu yan muhtarlarımızın özlük hakları ile ilgili SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi, muhtar maaşlarımızın asgari ücret seviyesine çıkarılması, silah ruhsat harçlarına muafiyet getirilmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın uygun görmesi ile 18 Ekim tarihinin ‘Muhtarlar Günü’ olarak kutlanmasını sayabiliriz.

Muhtarlarımızın iş akışını kolaylaştırmak için İçişleri Bakanlığı bünyesinde ‘Muhtarlık Bilgi Sistemi’ kuruldu. Yine içişleri Bakanlığı bünyesinde sadece muhtıralara hizmete veren Muhtarlık Daire Başkanlığı diye bir sistem kuruldu. Ankara’da bir muhtarlar misafirhanesi yapılması konusunda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu söz verdi” dedi.

“Köylere yatırım bir yılda yüzde 100z artırıldı”

Köylere yapılan yatırımlardan söz eden Vali Ergün, sözlerine şöyle devam etti:

“Hepinizin bildiği üzere Uşak ilimizde 245 köyümüz var. Köylerde yaşayan 79 bin kişi olurken, merkez köylerimizde yaşayan nüfusta 27 bin 169 olmak üzere 228 bin nüfus il merkezinde yani mahalle muhtarlıklarına kayıtlı olarak yaşıyor. 2021 yılında Uşak İl Özel İdaresi bütçesi 128 milyon 71 bin TL olarak belirlenmişti. Bu rakamın 79 milyon TL’si yatırım olarak kullanıldı.

2022 yılı Uşak İl Özel İdaresi, bütçesi ise 203 Milyon TL oldu. Yatırım bütçemizde 138 milyon TL olarak belirlendi. Yatırımlar bir yılda neredeyse yüzde yüz arttı. Bu bütçelerle 2021 yılında 131 köyde asfalt yol yapılmış. 2022 yılında da 270 kilometre yol planlaması var. Şu anda birinci ve ikinci kat asfaltta 125 kilometreyi geçtik. Ekim ayı sonuna kadar 270 kilometrelik hedefi tamamlamayı düşünüyoruz.

Köylerimizin kanalizasyon projesi ile ilgili 2022 yılında 24 projeden 14’ü ihale edildi. Bir kısmında ihaleye giren olmadı. Ama yeniden ihale yapılacak. Köylerimizin içme suyu çalışmalarında 2022 yılında 48 proje var. 26 proje ihale edildi. Biri tamamlandı. Giren olmadığı için yeniden ihale yapılacak. Merkez ilçeye bağlı köy yolları ile ilgili 20 kilometre birinci kat asfalt, 102 kilometre de ikinci kat asfalt yapımını programa almışız. Banaz tamamen bitti. Gezerek yerimde görüyoruz. Merkez ilçe köylerinde 6 kanalizasyon projelerinin ‘6’sı da ihale edildi ve devam ediyor. İçme suyunda 26 proje merkez köylerine ait. 21 proje ihale edildi.

Birde İl Özel İdaremizin köylere ve muhtarlarımıza önem verdiğini gösteren bir örnek vermek istiyorum. 2021 yılında köylerimize 756 bin TL’lik fatura karşılığı yardım yapılmış. Bu yardımı 2022 yılında 4 milyon TL’ye çıkardılar. İçişleri Bakanlığı kadına şiddetin önlenmesi için bu konuya çok önem veriyoruz. Bizlerde köylerde, okullarda her yerde bu konuda eğitim veriyoruz. Hedefimiz yılsonuna kadar 20 bin erkeğe bu eğitimi vermek. Ancak ulaştığımız sayı 5 bin 800. Hedeflediğimiz sayının gerisindeyiz. Bu konuda muhtarlardan destek bekliyoruz. Bir diğer önemli konu ise ‘Narko Gençlik’ projesi. Uyuşturucu kullanımını azaltma konusunda da şu an kadar 198 seminerde 6459 kişiye eğitim vermişler. Bu konuda muhtarların eğitime gelen arkadaşlara yardımcı olacağına inanıyorum.”

Konuşması biten Vali Ergün, toplantının son bölümünün basına kapalı olduğunu ve bu bölümde muhtarların dertlerini dinleyeceğini belirterek basını dışarı davet etti.