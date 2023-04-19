6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrasında Hatay’da Koordinatör Vali olarak görev alan Uşak Valisi Turan Ergün, konteyner kentte kalan vatandaşları ziyaret ederek ihtiyaçların en kısa sürede giderileceğini söyledi.

6 Şubat’ta “Yüz yılın felaketi” olarak adlandırılan depremden kısa süre sonra Hatay’a Koordinatör Vali olarak atanan Uşak Valisi Turan Ergün, kentteki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kırıkhan ilçesinde Arnavut Köy Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan konteyner kente giden Vali Ergün, burada vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların dert ve ihtiyaçlarını tek tek dinleyen Ergün, bu sorunlara en kısa sürede çözüm üretmek için çalışma gerçekleştirdikleri söyledi.