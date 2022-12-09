Uşak Valisi Turan Ergün, köylerde yapılan yatırımları yerinde inceledi.

Uşak Valisi Turan Ergün, köylerde yapılan yatırımları yerinde inceledi.

Uşak Valisi Turan Ergün, merkeze bağlı Mende ve İlyaslı köylerine yapılan ziyarette İl Özel İdaresi ve Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan yatırımları yerinde inceledi. İncelemeler sırasında köylülerin evlerine de misafir olan Vali Ergün, talep ve şikayetleri de dinledi.

Vali Ergün’ün İlyaslı ve Mende köyleri ziyaret ve incelemelerinde kendisine: Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir, Uşak İl Müftü Vekili Dr. Veli Vehbi Bardakçı, Uşak İl Özel Sekreteri Ertan Keleş eşlik etti.