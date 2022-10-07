Bayburt’ta geçtiğimiz günlerde çıkan fırtına nedeniyle çadırı kullanılamaz hale gelen besici kardeşlere Bayburt Valisi Cüneyt Epcim yeni çadır hediye etti.

Bayburt’ta geçtiğimiz günlerde çıkan fırtına nedeniyle çadırı kullanılamaz hale gelen besici kardeşlere Bayburt Valisi Cüneyt Epcim yeni çadır hediye etti.

Bayburt Erenli köyü merasında küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Yusuf ile İrşadi Çalışkan’ın, yılın 6 ayını içerisinde geçirdikleri çadırı fırtına nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Bölgede saha çalışması yaptığı sırada durumu fark eden Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen konuyu Vali Epcim’e iletti.

Bunun üzerine Epcim’in talimatıyla besicilerin hayvanları otlattığı meraya 21 metre karelik modern çoban çadırı inşa edildi. Bölgeye gelerek besicilere geçmiş olsun temennisinde bulunan Vali Epcim, üreticilerin her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

Besicilerin üretimine katkı sağlamak için devlet olarak tüm imkanları seferber edeceklerini belirten Epcim yaptığı açıklamada; "Üreticilerimizin 430 koyunu var. Bu üretimi bizde katkı sunarak, çadır hediye ederek yaşam standartlarını yükseltme adına böyle bir girişimde bulunduk. Besicimizi üretime destek olduğu için tebrik ediyor, her zaman bu ve benzeri yardımlarla yanında olmak istediğimizi belirtmek istiyorum. Desteklerinden ötürü Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekibine de teşekkür ediyorum" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ersen de üreticilerin daha önce "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi çerçevesinde devlet desteğiyle koyunculuk yaptığını söyledi.

Saha çalışması sırasında durumdan haberdar olduğunu kaydeden Ersen, "Buradaki yaşam alanı zarar görmüş vaziyetteydi. Bizde buradaki duruma tabi duyarsız kalmamız mümkün değildi. Konuyu sayın valimize arz ettik ve onun talimatıyla bir çadır tedarikine gittik. Burada yaşayan çiftçimizin üretimini artırması için hem de o yaşam kalitesini artırabilmek amacıyla kendisine 21 metrekarelik yeni bir çoban çadırı getirdik. İnşallah buraya daha sağlıklı bir şekilde yerleşerek üretime devam edecekler." diye konuştu.

Besici Yusuf Çalışkan ise hayvanlarıyla birlikte yılın yaklaşık 6 ayını merada geçirdiğini ifade ederek, kendisine destek olan Vali Epcim ile Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen’e teşekkür etti.