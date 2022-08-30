Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Epcim mesajında, Kurtuluş savaşının tarihte eşi ve benzerine rastlanılmayan bir kahramanlık destanı olduğunu ifade etti.

Zafer Bayramının 100.Yıldönümünü kutlamaktan dolayı onur ve sevinç içinde olduklarını belirten Vali Epcim; “Bugün şanlı tarihimizde çok önemli bir yere sahip milli kurtuluş savaşımızın tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandığı, Cumhuriyetimize hayat veren, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıldönümünü kutlamanın büyük onuru ve sevincini yaşamaktayız.

Bu şanlı zafer, dünya tarihine damga vuran milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olmakla birlikte asırlardır hür yaşayan bir milletin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatıdır. Bu zafer birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece olmaz denilenleri başardığımızın bir göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerle bu zaferi bize armağan eden başta gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Türk silahlı kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” dedi.