Manisa Valisi Enver Ünlü ve Eşi Sema Ünlü, Lala Paşa Mahallesinde ikamet eden ve yüz yaşında olan Ayşe Kocaman’ın 100. yaşını kutladı.

Manisa Valisi Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü, Lala Paşa Mahallesinde ikamet eden ve yüz yaşında olan Ayşe Kocaman’ı ziyaret etti. Vali Enver Ünlü ve Eşi Sema Ünlü, Ekim ayında yüzüncü yaşına giren Cumhuriyetle yaşıt Ayşe Kocaman’ın 100. yaşını kutladı. Ayşe teyze ile sohbet eden ve yüzüncü yaşını kutlayan Vali Ünlü, kendisine sağlık içerisinde nice yıllar diledi.

Vali Ünlü, Ayşe Kocaman’ın yüz yıllık bir ömür içerisinde, milletimizin bu zamana nasıl ve hangi şartlarda geldiğine dair Türkiye tarihinde birçok olaya şahitlik ettiğini ve neler anlatmak isteğini sordu.

Ayşe Kocaman kuruluş sürecinde savaşa şahit olmadığını ama savaşın etkilerini ve zorlu bir dönem geçirdiklerini babası olmadığı için kendisini abisinin büyüttüğünü söyledi. Savaşın insanların yaşamında kötü etkilerini, çocukluğunun zor şartlarda geçtiğini anlattı. Televizyonda Filistin’e yapılan saldırı haberlerini izlediğini orada öldürülmüş küçücük çocukları bezlere sarılmış olarak görmekten büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Kocaman “Öldürülmüş küçücük çocukları böyle bezlere sarıyorlar, Allah bu çocukları öldürenleri kahretsin, Allah bizlere bir daha savaş yüzü göstermesin, Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin diye konuştu.

Vali Enver Ünlü ve Eşi Sema Ünlü daha sonra Ayşe Kocaman için hazırlanan pastayı kesip Ayşe teyzenin hediyelerini verip hatıra fotoğrafı çekildiler.