Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret eden Manisa Valisi Enver Ünlü, milli sporcularla sohbet ederek bilgi aldı.

Manisa Valisi Enver Ünlü, kurum ziyaretleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ziyarette bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, kurum personeli ve milli sporcular tarafından karşılanan Vali Enver Ünlü, kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi alarak tadilat çalışmaları devam eden 19 Mayıs Stadyumunda incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaretinde Müdür Öztürk ve milli sporcular tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Ünlü, milli sporcularla tek tek sohbet ederek yakından ilgilendi.

Vali Ünlü, daha sonra Müdür Öztürk, şube müdürleri ve kurum personeli ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda il genelindeki yurt sayıları ve yurtların genel durumu, barınan öğrenci sayıları, gençlik merkezleri ve faaliyetleri, merkez ve ilçelerdeki spor tesislerinin genel durumu, yatırım faaliyetleri, spor tesislerindeki bakım onarım çalışmalarına ilişkin Vali Ünlü’ye bilgi verildi.

Gençlerimiz için yapılan çalışmaların ve projelerin oldukça kıymetli olduğunu ifade eden Vali Enver Ünlü, geleceğimiz teminatı olan gençlerimizin gerek kötü alışkanlıklardan uzak tutulması gerekse kişisel gelişimlerine katkı sağlanması anlamında spora yönlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Yapılacak projelerin sürdürülebilir olmasının önemine değinen Vali Ünlü, gençlere ve spora yapılan yatırımların karşılığının Dünya ve Olimpiyat şampiyonları çıkartılarak alındığını söyledi. Manisa’da da önemli başarılara imza atmış şampiyonlar olduğunu belirten Vali Ünlü, şampiyonlarımızın sayısını daha da artırmak için çalışmaya devam edeceğiz dedi.

Ziyarette Vali Ünlü’ye A Milli Takım Futbolcuları’nın imzalarının olduğu forma ve Gençlik Merkezi öğrencileri tarafından yapılan tablo hediye edildi.

Vali Ünlü, daha sonra 19 Mayıs Stadyumunda devam eden bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.