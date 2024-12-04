Amasya’da valiliğin düzenlediği halk gününe katılan engelli genç kız Ayşenur Demirci, sorunlarını iletip kendisiyle yakından ilgilenen Vali Önder Bakan’ın makam aracı TOGG ile köyüne döndü.
Halk gününde sorunlarını paylaştığı genç kızla yan yana oturan Vali Bakan, köyden geldiğini öğrenince konuğunu ve annesini köyündeki evine makam aracı TOGG ile gönderdi.
Bakan, genç kızı uğurladığı anların fotoğrafını “Halk gününde görüştüğümüz Ayşenur kızımız; sevgi dolu kalbi, mücadele azmi, pozitifliği ve neşesiyle gönlümüzü fethetti. Ayşenur çok güzel başarıların olacak, inanmak başarmaktır” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak: iha