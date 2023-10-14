Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Müftülüğü personeliyle haftalık hatim duası programında bir araya geldi.

Bayburt İl Müftülüğü personelince her hafta bir hatim okunarak, Cuma günleri mesai başlangıcında hatim duası yapılıyor. Müftülük Çok Amaçlı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen, sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan haftalık hatim duası programı, Vali Mustafa Eldivan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Abdurrahman Şahin’in yaptığı duanın ardından Müftülük personeliyle bir araya gelen Vali Eldivan, personelle sohbet ederek farklı konularda tavsiyelerde bulundu.

Vali Eldivan, programdan sonra Müftülük personeliyle hatıra fotoğrafı çekildi.