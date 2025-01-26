Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Eldivan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İslam âleminin en müstesna gecelerinden biri olan Miraç Kandiline ulaşmanın manevi huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Miraç; Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) yüce Mevla’ya yaptığı mukaddes ve manevi yolculuğun adıdır. Bu kutlu yolculuk, insanlığa iman, sabır, adalet ve kardeşlik gibi yüce değerleri hatırlatan eşsiz bir mesajdır.

Miraç, yalnızca bir gece değil; aynı zamanda kulluk bilincimizi tazeleme, Rabbimize yakınlaşma ve dünya hayatımızı daha anlamlı kılma adına önemli bir fırsattır. Bu özel gecede, hatalarımızdan arınmak, sevgi, hoşgörü ve dayanışma duygularını güçlendirmek için yürekten dualarla birbirimize kenetlenmeliyiz.

Bu mübarek gece vesilesiyle; milletimizin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşlik duygularının daim olmasını, ülkemizin her alanda daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe ulaşmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Dünyanın dört bir yanında zulüm ve sıkıntı yaşayan mazlum kardeşlerimize de sabır, huzur ve selamet diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın ve İslam âleminin Miraç Kandilini en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Miraç’ın, gönüllerimize huzur, hanelerimize bereket, insanlığa ise barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.”