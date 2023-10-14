Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Halk Eğitimi Merkezindeki kursiyerleri ziyaret ederek kurum yöneticileri ve usta öğreticilerle bir araya geldi ve atölye çalışmalarını yerinde inceledi.

Hayat boyu öğrenme faaliyetleri hakkında bilgi almak için Bayburt Halk Eğitimi Merkezini ziyaret eden Vali Mustafa Eldivan, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve Halk Eğitimi Merkezi yöneticileri tarafından valilik binası önünde karşılandı. Vali Eldivan, karşılamanın ardından konferans salonunda usta öğreticilerle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Eldivan, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi yöneticileri eşliğinde atölye ve kurs sınıflarını gezdi. Kursiyerlerin elinde hayat bulan ahşap tasarımlar, çini ve seramikler, epoksi süs eşyaları, el işlemeleri, takı tasarım ürünleri, örgü desenler, nakışlar, kilimler, görsel sanat ürünleri ve hediyelik eşyaları ilgiyle inceledi. Ayrıca Vali Eldivan, atölyelerde işlenen ve Bayburt’u simgeleyen ehram tasarımları, soğanlı halıları ve kehribar taşından yapılan eserlerin önemine ve turizme olan katkısına dikkat çekti.

Halk Eğitimi Merkezinin çalışmaları hakkında detaylı bilgi alan Eldivan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ederek ziyaretini sonlandırdı.