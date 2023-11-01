Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, okul ziyaretleri kapsamında bu hafta Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Bayburt Fen Lisesine gerçekleştirdiği ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve okul yöneticilerinden bilgi alan Vali Eldivan, daha sonra öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.

Vali Mustafa Eldivan, öncelikle okul yöneticileri ve öğretmenlerle toplantı yaparak çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Değerlendirme toplantısından sonra sınıfları gezerek öğrencilerle yakından ilgilendi. Hedeflerine yönelik öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra başarılar diledi.

Vali Eldivan’a ziyaretleri sırasında Vali Yardımcısı Yunus Coşkun ve İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney eşlik etti.