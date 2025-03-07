Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde düzenlenen iftar programında, trafik ekipleriyle bir araya geldi.

İftarını emniyet personelleriyle yapan Vali Eldivan, yemek öncesi bir konuşma yaparak, "Gecesini gündüzüne katarak görev yapan güvenlik güçlerimizin fedakârlıkları takdire şayandır. Kendilerine üstün gayretleri için teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Bu mübarek ayın, milletimize huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi. Duanın edilmesiyle beraber tutulan oruçlar açıldı. İftar yemeğinin ardından Vali Eldivan, trafik polisleriyle bir süre sohbet etti.

Vali Eldivan’a, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan ve İl Emniyet Müdürü Barış Erkol eşlik etti.