Bayburt Valisi Mustafa Eldivan’ın kurum ziyaretleri çerçevesindeki ilk durağı İl Milli Eğitim Müdürlüğü oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri tarafından karşılanan Vali Eldivan, kurum personeliyle tanıştıktan sonra eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kurum ziyaretlerine devam eden Vali Mustafa Eldivan, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri tarafından Valilik binası önünde karşılandı. Karşılamanın ardından birimleri gezerek kurum personeliyle tanıştı.

Vali Mustafa Eldivan, daha sonra eğitim gündemini değerlendirmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileriyle toplantıda bir araya geldi. Eğitime büyük önem verdiklerini belirterek İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’den yürütülen çalışmalar doğrultusunda bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney; yaptığı sunumda eğitim öğretim faaliyetleri, istatistiksel veriler, yatırımlar, bütçe çalışmaları, projeler ve iyi uygulama örnekleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Vali Mustafa Eldivan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantı, karşılıklı görüş ve önerilerin ardından iyi dilek ve temennilerle tamamlandı.