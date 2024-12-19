Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Demirözü Kaymakamlığı ve Demirözü Belediyesini ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretinde kamu hizmetlerinin vatandaşlara en iyi şekilde ulaştırılması için yapılan çalışmaları değerlendiren Vali Eldivan, Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Gökçedere Belediye Başkanı Mikdat Şeker ve ilgili kurum amirleri ile bir araya gelerek ilçenin gelişimine katkı sağlayacak projeler üzerine istişarelerde bulundu.