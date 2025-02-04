Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Ozulu Caddesi’ndeki esnafı ziyaret etti.

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Çarşı esnafıyla, zanaatkârlarla bir araya gelen Vali Eldivan, esnaf vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerilerini dinledi. Bakır, ayakkabı, terzi dükkanlarının sahiplerine ve çayevi işletmecilerine ziyaret gerçekleştiren Vali Eldivan, esnaflara hayırlı, bereketli kazançlar temennisinde bulunarak, işlerinde kolaylıklar diledi. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten esnaf ise ilgi ve alakasından ötürü Vali Eldivan’a teşekkür ettiler.

Kaynak: iha