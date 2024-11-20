Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Aydıntepe ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Eldivan, Aydıntepe İlçe Emniyet Amirliği’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İlçe Emniyet Teşkilatı ile bir araya gelen Vali Eldivan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Halkın huzur ve güvenliği için özveriyle görev yapan emniyet mensuplarına teşekkür ederek, başarı dileklerini iletti.

Vali Eldivan daha sonra önceki gün vefat eden Yakup Birgül’ün ailesi ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Eldivan, Aydıntepe ilçesi Mahalle Odası’nda taziyeleri kabul eden merhumun yeğeni İl Genel Meclis Üyesi Mahmut Birgül’e ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Taziyenin ardından Vali Eldivan ilçede çarşı esnaflarını ziyaret etti. Esnafın taleplerini dinleyen Vali Eldivan, kendilerine bereketli ve bol kazançlar dileyerek, güler yüzlü ve samimi misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Aydıntepe Halk Eğitim Merkezi’ni de ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Halk Eğitim Merkezi’ndeki atölyeleri gezen Vali Eldivan, verilen kurslar hakkında bilgi aldı. Usta öğreticilere ve kursiyerlere çalışmalarında kolaylıklar diledi.